Blackrock Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Blackrock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,95 Prozent erzielt, was 7,93 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite jedoch 1,27 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Blackrock-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Blackrock-Aktie insgesamt als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die jüngsten Analysen führen jedoch zu einem Gesamturteil von "Neutral" und einer Kursprognose mit einem Abwärtspotenzial von -1,42 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Blackrock-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.