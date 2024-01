Blackrock Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Blackrock eine beeindruckende Performance von 18,95 Prozent, was einer Outperformance von +6,22 Prozent im Branchenvergleich entspricht, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 12,72 Prozent gestiegen sind. Auch im "Finanzen"-Sektor übertrifft Blackrock mit einer mittleren Rendite von 7,52 Prozent den Durchschnitt um 11,43 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Blackrock mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,37 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 56,89. Somit wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv für Blackrock. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Gut" für den Titel führt. Die Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien ergab 6 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Blackrock weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 48,3 Punkten als auch der RSI25 mit 45,18 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält Blackrock aufgrund seiner starken Performance, seiner günstigen Bewertung und der positiven Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung und ist eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Blackrock-Analyse vom 25.01. liefert die Antwort:

