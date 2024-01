Blackrock Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die international bekannte Investmentgesellschaft Blackrock verzeichnet eine Dividende von 3,09 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,63 %) als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 2,55 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Blackrock in den letzten vier Wochen eine positive Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Blackrock daher eine Bewertung als "Gut".

Die Analysten haben Blackrock in den letzten 12 Monaten 6 Mal mit "Gut", 4 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig wird der Titel somit als "Gut" eingestuft, während er auf kurzfristiger Basis als "Neutral" gilt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -1,81 Prozent und ein mittleres Kursziel von 771,7 USD, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Blackrock im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,95 Prozent erzielt, was 7,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Jedoch liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" bei 20,35 Prozent, und Blackrock liegt aktuell 1,41 Prozent darunter. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.