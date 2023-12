Blackrock Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Dividendenrendite von Blackrock liegt derzeit bei 3,09 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,68 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie. Auch das Sentiment und der Buzz um Blackrock werden als neutral bewertet, da in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Die Analystenbewertungen für die Blackrock-Aktie sind größtenteils positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 772,3 USD, was jedoch ein Abwärtspotenzial von -4,25 Prozent bedeutet. In Bezug auf das Anlegerverhalten wurden überwiegend negative Kommentare und Themen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der anderen Seite ergibt die Analyse von Handelssignalen eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung um Blackrock daher als neutral eingestuft.

