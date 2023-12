Blackrock Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Das US-amerikanische Finanzunternehmen Blackrock zeigt sich laut einer fundamentalen Analyse als günstige Investitionsmöglichkeit. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,37 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 52. Dies stellt einen Abstand von 71 Prozent dar und rechtfertigt das "Gut"-Rating auf Basis fundamentaler Kriterien.

Zehn Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Blackrock bewertet, wobei sieben Bewertungen positiv ausfielen und drei neutral waren. Dies führt zu einem insgesamt guten Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 772,3 USD, was auf ein Abwärtspotential von -3,03 Prozent hindeutet und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs von 796,44 USD als positiv bewertet, da er um 17,04 Prozent über dem GD200 liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der einen Kurs von 686,93 USD angibt, wird die Aktie als positiv eingestuft, da der Abstand +15,94 Prozent beträgt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Blackrock somit überwiegend gute Bewertungen auf fundamentaler und technischer Ebene, während das Sentiment und Buzz neutral ausfallen.