Blackrock Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die Kommunikation überwiegend negativ war. Insbesondere wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Blackrock diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Es gab 9 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Blackrock mit 7,5 Prozent mehr als 151414 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite von Blackrock mit 409295,9 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im letzten Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Blackrock derzeit bei 706,83 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 798,05 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,91 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 788,6 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Blackrock derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (41,67 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (48,27 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie, wobei das Anleger-Sentiment neutral ist, die Rendite im Vergleich zu anderen Finanzwerten schlecht abschneidet, die technische Analyse jedoch gute Signale liefert.