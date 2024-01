Blackrock Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Blackrock-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse ein gutes Signal, da der aktuelle Kurs von 787,3 USD um 12,63 Prozent über dem GD200 (699,01 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 772,24 USD, was auf ein neutrales Signal hinweist. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat verbessert hat. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als üblich, was zu einem positiven Rating führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackrock 15, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet angesehen wird. Die Dividendenrendite der Blackrock-Aktie beträgt 2,6 Prozent, was 3,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse ein gutes Signal für die Blackrock-Aktie, während die fundamentale Bewertung und die Dividendenpolitik gemischte Signale senden.