Blackrock Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Blackrock beträgt das aktuelle KGV 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 57 haben. Somit ist Blackrock aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Blackrock abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings haben kürzlich bewertende Analysten eine neutrale Empfehlung abgegeben, was zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 771,7 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 787,3 USD eine mögliche negative Veränderung von -1,98 Prozent bedeutet. Somit erhält die Blackrock-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert, was auf eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Blackrock-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Blackrock beträgt 50,14 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 54,49 zeigt eine neutrale Bewertung für die Aktie an. Insgesamt wird die Blackrock-Aktie somit mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.