Blackrock Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Blackrock war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in eine positive Richtung zeigen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Blackrock derzeit eine Rendite von 2,6 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,72 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben dem Unternehmen in den letzten 12 Monaten überwiegend gute Einschätzungen gegeben, was langfristig zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor, und basierend auf dem aktuellen Kurs von 836,12 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -7,7 %. Daraus ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackrock-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 719,45 USD, während der letzte Schlusskurs bei 836,12 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 799,25 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Blackrock-Aktie somit eine positive Bewertung basierend auf der technischen Analyse.