Blackrock Aktie: Einfach nur Spitze!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen Blackrock 6 Mal eine gute Einschätzung, 4 Mal eine neutrale und kein einziges Mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Blackrock. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs der Aktie von 834,47 USD befasst. Auf dieser Grundlage erwarten sie eine Entwicklung von -7,52 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 771,7 USD. Diese Prognose wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite von 2,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag in Höhe von 3,1 Prozentpunkten erzielt werden, was die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Blackrock mittlerweile bei 716,12 USD liegt, während die Aktie selbst bei 834,47 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +16,53 Prozent, während der GD50 in den letzten 50 Tagen bei 796,69 USD lag, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Blackrock daher als "Gut"-Wert eingestuft.