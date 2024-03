Blackrock Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Blackrock beträgt das aktuelle KGV 15. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 63. Daher wird Blackrock aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei Blackrock führt der RSI bei einem Niveau von 57,07 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,27 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Von Analysten wird die Blackrock-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Blackrock vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (771,7 USD), hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -5,65 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Blackrock eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Aktie von Blackrock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" liegt Blackrock damit 22,49 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 13,89 Prozent, und Blackrock liegt aktuell 20,03 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.