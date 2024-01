Blackrock Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Aktienkurs von Blackrock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,95 Prozent erzielt, was 7,93 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 20,22 Prozent, und Blackrock liegt aktuell 1,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackrock liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,55 als unterbewertet angesehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Blackrock zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.