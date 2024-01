Blackrock Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Finanzdienstleister Blackrock erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Davon entfallen 6 Bewertungen auf "Gut", 4 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen, was insgesamt zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 771,7 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,96 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für Blackrock.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Blackrock derzeit bei 695,07 USD verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 795,26 USD aus dem Handel und weist damit einen Abstand von +14,41 Prozent auf. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein Niveau von 755,83 USD, was wiederum zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Bewertung durch private Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", wobei auch berechenbare Signale überwiegend positiv ausfallen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Blackrock eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysemethoden eine neutrale bis positive Einschätzung der Blackrock-Aktie.