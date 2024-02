Blackrock Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Bei Blackrock betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 45,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackrock-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 709,19 USD. Der letzte Schlusskurs von 805,45 USD weicht somit um +13,57 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs von 791,69 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Blackrock beträgt derzeit 2,6 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Blackrock-Aktie abgegeben, wovon 6 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 771,7 USD, was einem Abwärtspotential von -4,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Blackrock somit gemäß unserer Analyse ein "Gut"-Rating.