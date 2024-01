Blackline Safety Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Blackline Safety-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,19 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,55 CAD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +11,29 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,52 CAD, was einer Distanz von +0,85 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung, 2,17) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Blackline Safety-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5,5 CAD, was einer 54,93-prozentigen Steigerung entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Blackline Safety-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Blackline Safety in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.