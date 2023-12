Blackline Safety Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Blackline Safety-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Über die letzten 25 Handelstage beträgt der RSI 38,97, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Blackline Safety daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Blackline Safety mit einer Rendite von 113,64 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,41 Prozent aufweist, erzielt Blackline Safety mit 110,23 Prozent eine deutlich bessere Rendite. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Blackline Safety-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,14 CAD. Der letzte Schlusskurs von 3,65 CAD weicht um +16,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 3,51 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,99 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Blackline Safety-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Blackline Safety eher neutral diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt Blackline Safety auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.