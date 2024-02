Blackline Safety Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die kanadische Firma Blackline Safety schüttet laut den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,15 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen bei Blackline Safety keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Blackline Safety einmal als "Gut" und kein einziges Mal als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 4,4 CAD erwarten sie eine negative Entwicklung von -100 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 0 CAD, was als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Blackline Safety befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.