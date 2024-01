Blackline Safety Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Blackline Safety zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus der Industrie einen Anstieg von 129,45 Prozent, was 122 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,34 Prozent verzeichnete, liegt Blackline Safety mit 126,11 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung ist überwiegend positiv gegenüber Blackline Safety. In den letzten Tagen gab es fünf positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren neutral, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) aktuell einen Wert von 15,19 Punkten auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass Blackline Safety momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 44,39, was darauf hindeutet, dass Blackline Safety weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -2,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Blackline Safety aktuell bei 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.