Blacklane - Aktuelle Umfrage zeigt: Neuschnee und stressfreie Anreise sind den Deutschen im Skiurlaub am wichtigsten

Berlin (ots/PRNewswire) -- Für eine reibungslose und bequeme Anreise geben deutsche Wintersportler auch gerne etwas mehr Geld aus- Blacklane bietet ab sofort Direkttransfers auf 33 Routen in Skigebiete in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Kanada und den USA an.Was sind die Zutaten für einen perfekten Skiurlaub? Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Premium-Chauffeurservice Blacklane (https://www.blacklane.com/de/) zeigt, dass für die Deutschen zu einem perfekten Skiurlaub vor allem Neuschnee (51 Prozent), eine stressfreie Anreise (44 Prozent) und kurze Wartezeiten an Lifts und in Restaurants (43 Prozent) gehören. Für das Meinungsbild wurden 500 deutsche Wintertouristen* befragt.Herausfordernd finden die befragten Wintersportler lange Schlangen in der Kälte (44 Prozent), laute Touristengruppen (27 Prozent) und die Anreise mit viel schwerem Gepäck, das für den Skitrip notwendig ist (16 Prozent) - was m die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln lästig macht. Die Umfrage zeigt auch, dass die meisten Deutschen mit ihrem Partner (37 Prozent) oder mit Familie und Kindern (33 Prozent) in Skiurlaub fahren. Nur ein Viertel der befragten Wintersportler (25 Prozent) ist mit Freunden unterwegs.Wenn es um die Wahl des Transportmittels für die Fahrt in den Urlaub geht, haben die Deutschen drei Top-Prioritäten: Zuverlässigkeit (38 Prozent), Sicherheit (35 Prozent) und Komfort (19 Prozent). Wenn es um die Frage geht, wofür Wintersportler im Urlaub etwas mehr Geld ausgeben würden, werden eine schöne Unterkunft (43 Prozent), eines reibungslose und bequeme Anreise (29 Prozent) und eine schöne Aussicht auf die Pisten (14 Prozent) genannt.Immer mehr Wintersportler verwöhnen sich damit, sich von einem Chauffeurservice wie Blacklane in den Winterurlaub fahren zu lassen. Gründe, die dafür sprechen, sind laut der Umfrage: bequemes Sitzen und reichlich Platz (44 Prozent), schneller zum Ziel kommen (44 Prozent), keine lauten und nervigen Mitreisende (38 Prozent), alles ist perfekt organisiert (35 Prozent) und die Anreise ist sicherer, weil der Fahrer mit den Straßen und widrigen Wetterverhältnissen besser vertraut ist (30 Prozent).Seit dieser Wintersaison bietet Blacklane in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, den USA und Kanada Direkttransfers aus Großstädten in die beliebtesten Wintersportgebiete der Regionen mit Limousine an - insgesamt gibt es bereits 33 dieser sogenannten City-to-Slopes-Routen, die eine stressfreie und sichere Anreise in den Skiurlaub ermöglichen. In Deutschland sind Fahrten von München nach Saalbach-Hinterglemm, St. Anton, Sölden, Ischgl, Kitzbühel und Garmisch möglich. In der Schweiz geht es von Zürich nach Lech oder St. Moritz und aus Genf nach Gstaad, Val Thorens, Tignes, Verbier, Chamonix oder Crans Montana.Dr. Jens Wohltorf (https://de.linkedin.com/in/jwohltorf), CEO und Gründer von Blacklane, sagte: "Der Skiurlaub sollte nicht stressig sein. Es ist eine wunderbare Zeit zum Entspannen und damit einer der schönsten Urlaube überhaupt. Die Einführung unserer City-to-Slopes Routen bedeutet, dass Skifahrer und Winterurlauber das Beste aus ihrem Urlaub machen können und dank unserer ausgebildeten Chauffeure sicher und stressfrei an ihr Ziel kommen. Wir möchten unseren Kunden weltweit einen immer erstklassigen Chauffeurservice bieten."Blacklane ist stolz darauf, den besten Service zu bieten. Alle Limousinen sind wintertauglich mit Schneeketten und Winterreifen ausgestattet und gewährleisten Wärme und Komfort während der gesamten Fahrt. Zusätzlich gibt es Annehmlichkeiten wie Wi-Fi und eine freie Musikauswahl.Kundinnen und Kunden können das passende Fahrzeug für ihre Reise wählen, vom SUV mit Platz für die Ski- und Snowboardausrüstung bis hin zu n Business- oder First-Class-Fahrzeugen. Alles, was man braucht, um unbeschwert ins Winterwunderland zu fahren.Weitere Informationen über den Blacklane City-to-Slopes Service, einschließlich Details zu den Routen und Buchungsinformationen, finden Sie hier: https://blog.blacklane.com/travel/how-to-make-the-most-of-your-ski-trip/ (https://blog.blacklane.com/travel/how-to-make-the-most-of-your-ski-trip/)Hinweise für die Redaktion: *Die Umfrage wurde im Dezember 2023 unter 500 deutschen Wintersportlern mit OnePoll durchgeführt.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2318533/Blacklane_Austria_Poster.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2277558/Blacklane_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/blacklane---aktuelle-umfrage-zeigt-neuschnee-und-stressfreie-anreise-sind-den-deutschen-im-skiurlaub-am-wichtigsten-302034807.htmlPressekontakt:Gudrun Herrmann,gudrun.herrmann@blacklane.com,+44 717171231Original-Content von: Blacklane GmbH, übermittelt durch news aktuell