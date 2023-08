Blackhawk Growth Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Blackhawk Growth, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.08.2023, 08:04 Uhr, an ihrer Heimatbörse Canadian Sec mit 0.015 CAD.

Unsere Analysten haben Blackhawk Growth nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Blackhawk Growth gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,76 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 46,39 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Blackhawk Growth wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Blackhawk Growth auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Blackhawk Growth schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 6,03 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,03 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".