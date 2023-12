Blackhawk Growth Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die Aktie von Blackhawk Growth wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 6,76 liegt sie insgesamt 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 81,48 beträgt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die fundamentale Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Es gab keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl von Beiträgen. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Blackhawk Growth als Neutral-Titel angesehen wird. Der RSI7 liegt bei 25 und der RSI25 bei 28,57, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Blackhawk Growth diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, sowohl über sieben Tage als auch über den gesamten analysierten Zeitraum. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.