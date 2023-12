Blackhawk Growth Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Blackhawk Growth-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,02 CAD weicht somit um -50 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 0,01 CAD, was bedeutet, dass der aktuelle Schlusskurs um 100 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Blackhawk Growth besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Blackhawk Growth auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Blackhawk Growth im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,63 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,63 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Blackhawk Growth haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder in der Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt. Daher wird in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Blackhawk Growth für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating, basierend auf dem Anleger-Sentiment jedoch eine "Gut"-Bewertung.