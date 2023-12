Blackboxstocks Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die technische Analyse von Blackboxstocks-Aktien zeigt gemischte Signale. Beim Blick auf den 200-Tage-Durchschnitt liegt der aktuelle Wert bei 3,01 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 2,75 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,72 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Blackboxstocks daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls gemischt. Während überwiegend negative Kommentare zu finden sind, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Beim Relative Strength Index erhält die Aktie ein insgesamt "Schlecht"-Rating, basierend auf Werten von 91,6 (RSI7) und 38,65 (RSI25).

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage keine bedeutende Tendenz zeigte und das Unternehmen weniger Beachtung erfuhr, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Blackboxstocks, mit verschiedenen Ratings basierend auf trendfolgenden Indikatoren, Stimmung in den sozialen Medien und dem Relative Strength Index.

