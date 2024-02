Mit Blackbaud wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackbaud bei 657, was bedeutet, dass die Börse 657,61 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 1011 Prozent höher als der Durchschnitt in der Softwarebranche, der derzeit bei 59 liegt. Aufgrund dieses überdurchschnittlichen KGV wird die Aktie als überbewertet eingestuft und daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Blackbaud mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 2,23%. Dies bedeutet, dass Anleger, die derzeit in die Aktie investieren, einen geringeren Ertrag erzielen können. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenausschüttung wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Blackbaud liegt bei 89,88, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weshalb dieser Bereich insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Blackbaud in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Blackbaud in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.