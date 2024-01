Die Blackbaud-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Blackbaud-Aktie beträgt aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Blackbaud ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Blackbaud-Aktie abgegeben, davon 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein "Neutral"-Rating ergibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 66 USD, was einem Abwärtspotenzial von -20,25 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Blackbaud als überbewertet, da das KGV mit 657,61 insgesamt 1014 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" liegt.

Die Dividendenrendite von Blackbaud beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und der Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik einbringt.