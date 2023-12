Blackbaud Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt ein positives Bild für die Blackbaud-Aktie. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat kontinuierlich, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen nahm zu, was darauf hinweist, dass die Aktie verstärkte Aufmerksamkeit erhielt. Insgesamt erhält die Blackbaud-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Blackbaud in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 29,1 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien der "Software"-Branche durchschnittlich um -1,5 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +30,61 Prozent für Blackbaud entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Überperformance von 31,41 Prozent punkten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Blackbaud ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt aktuell bei 70,75 USD, während der Kurs der Aktie bei 86,34 USD liegt, was einer Überperformance von +22,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 73,42 USD zeigt eine positive Abweichung von +17,6 Prozent. Insgesamt wird die Blackbaud-Aktie daher auch in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch eine Überbewertung der Aktie. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 657,61 ist die Aktie von Blackbaud im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Software" um 976 Prozent höher bewertet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Insgesamt erhält die Blackbaud-Aktie positive Bewertungen in den Bereichen Sentiment, Branchenvergleich und technische Analyse, während in der fundamentalen Analyse Vorsicht geboten ist.