Blackbaud Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI für Blackbaud liegt derzeit bei 76,86, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt bei 68,18 und deutet darauf hin, dass die Einschätzung auf "Neutral" steht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Blackbaud einen Wert von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,23 % für die Softwarebranche als niedriger zu bewerten ist. Diese Differenz von 2,23 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackbaud beträgt derzeit 657,61, was 1024 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 58 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Blackbaud auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Blackbaud diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Blackbaud, was insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".