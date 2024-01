Blackbaud Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackbaud bei 657, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,89 für die Software-Branche eine Überbewertung von etwa 1017 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält Blackbaud daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Blackbaud-Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 61,81, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Daher wird die Einstufung für dieses Signal als "Neutral" betrachtet. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 19, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung insgesamt.

Im Vergleich zum Durchschnittswert der "Software"-Branche ist die Performance der Blackbaud-Aktie in den letzten 12 Monaten um 37,8 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 39,47 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer Überperformance und einem "Gut"-Rating führt.

Die Einschätzungen der Analysten für Blackbaud sind gemischt. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 0 mal als "Gut", 1 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Aktuell erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -23,88 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 66 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.