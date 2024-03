Blackbaud Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Blackbaud im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Blackbaud beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) wird Blackbaud als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 338,84, was einem Abstand von 516 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,03 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Blackbaud mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,19 %) niedriger. Die Differenz von 2,19 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Blackbaud in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".