Blackbaud Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blackbaud-Aktie beträgt 87,5, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und zeigt eine neutrale Situation an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Blackbaud beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,23%. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Blackbaud als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 657,61 insgesamt 1014 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Blackbaud in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf dieser Grundlage erhält Blackbaud insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.