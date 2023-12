Blackbaud Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie von Blackbaud wird derzeit auf Grundlage verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt eine Unterbewertung der Aktie, was sie als "Schlecht" einstuft. In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Ebenso verzeichnet das Unternehmen eine zunehmende Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung. Der RSI liegt bei 10,63, was als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 17,25 auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Weiterhin zeigt die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine positive Entwicklung. Der GD200 liegt bei 70,75 USD, während der Kurs der Aktie bei 86,34 USD liegt, was als Abweichung von +22,04 Prozent gewertet wird und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 73,42 USD, was einer Abweichung von +17,6 Prozent entspricht und die Aktie erneut als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Blackbaud-Aktie.