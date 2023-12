Black Tusk Resources Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

In den letzten Wochen gab es bei Q Battery Metals keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Q Battery Metals-Aktie liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Q Battery Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -50 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Q Battery Metals daher sowohl in der einfachen Charttechnik als auch insgesamt ein "Neutral"-Rating.