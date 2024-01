Black Stone Minerals Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Black Stone Minerals derzeit -4,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 -3,29 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und geben der Black Stone Minerals-Aktie die Einschätzung "Gut". Aktuell liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Black Stone Minerals im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten wird bei 21 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 29,95 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt bewerten wir die Analysteneinschätzung daher als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,1 Prozent, was 9,34 Prozent unter dem Durchschnitt (24,44 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 24,44 Prozent, und Black Stone Minerals liegt aktuell 9,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Black Stone Minerals wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,59 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Black Stone Minerals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

