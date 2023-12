Black Stone Minerals Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von Black Stone Minerals verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Energiesektor eine Rendite von 9,72 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 42,76 Prozent, wobei Black Stone Minerals mit 33,04 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Black Stone Minerals derzeit bei 16,59 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 16,39 USD liegt und somit einen Abstand von -1,21 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 17,36 USD, was einer Differenz von -5,59 Prozent entspricht und ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Gemäß den Bewertungen von Analysten, von denen in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" eingestuft haben, erhält die Black Stone Minerals-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 21 USD, was einem potenziellen Anstieg von 28,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (16,39 USD) aus entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut".

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (33,86 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (56,35 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Black Stone Minerals daher auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung gemäß unserer Analyse.