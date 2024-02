Black Ridge Oil Gas Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Sow Good zeigt aktuell gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage steht bei 6,73 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (7,26 USD) um +7,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt und eine Einstufung als "Gut" erhält. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt jedoch bei 8,42 USD, was einer Abweichung von -13,78 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Diskussionen in besonders hoher Frequenz stattgefunden haben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sow Good liegt bei 60,17 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit 51,35 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Signale. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was positive Diskussionen zeigt, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.