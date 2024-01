Black Ridge Oil Gas Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Aktie von Sow Good zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 6,15 USD liegt, während der Aktienkurs bei 8,2 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz von +33,33 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 8,4 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,38 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Sow Good war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Bei der Analyse der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität von Sow Good eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Sow Good daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sow Good liegt bei 74,93, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".