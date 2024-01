Die Black Peony-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Black Peony hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie- und Bauwesen-Sektor schlecht entwickelt. Während die durchschnittliche Rendite in der "Industrie" bei -13,18 Prozent liegt, beträgt die Rendite von Black Peony -13,18 Prozent. In der "Bauwesen"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei 1,44 Prozent, während Black Peony lediglich eine Rendite von 14,62 Prozent verzeichnet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Black Peony liegt bei 36,11, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Black Peony auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Black Peony eingestellt waren. Es gab einige positive und negative Tage, aber insgesamt keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Black Peony daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv waren. Insgesamt erhält Black Peony von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.