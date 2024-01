Black Peony Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Black Peony-Aktie wird aus technischer Sicht sowohl positiv als auch negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ist um -5,58 Prozent von dem aktuellen Kurs von 5,75 CNH abgewichen, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 5,74 CNH nahe am aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Black Peony liegt bei 36,11, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung gegenüber Black Peony war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, jedoch überwiegen die positiven Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrheitlich Kaufsignale berechnet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Sentiment und Buzz-Indikatoren konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt erhält die Black Peony-Aktie somit gemischte Bewertungen aus technischer und sozialer Sicht.

