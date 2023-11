Black Peony Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen lassen. In Bezug auf die Black Peony-Aktie hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir ihr eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb wir Black Peony eine "Schlecht"-Bewertung geben. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Black Peony im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie damit 10,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 0,2 Prozent, und Black Peony liegt aktuell 10,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Black Peony-Aktie einen deutlichen Abwärtstrend aufweist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,3 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,77 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -8,41 Prozent im Vergleich. Auf dieser Basis erhält Black Peony eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine geringere Abweichung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Black Peony weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Zusammenfassung zeigt die Analyse, dass Black Peony derzeit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Aktienkurs erhält, während die technische Analyse und der Relative Strength Index zu einem "Neutral"-Rating führen.