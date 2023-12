Black Peony Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Black Peony hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,88 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -8,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Black Peony um 9,2 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Black Peony aktuell mit einem Wert von 50,94 als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral" Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Black Peony negativ bewertet werden, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.