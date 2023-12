Black Peony Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Black Peony festgestellt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher erhält die Aktie von uns eine neutrale Bewertung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittsschlusskurs der Black Peony-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,15 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 5,55 CNH, was einem Rückgang um 9,76 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,74 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Black Peony in den letzten 12 Monaten bei -16,29 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauwesen-Branche ist dies eine Underperformance von 16,11 Prozent. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,12 Prozent verzeichnete, zeigt sich eine Unterperformance von 16,17 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "schlechte" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Black Peony überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen stehen vor allem positive Signale im Vordergrund. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine "gute" Bewertung.