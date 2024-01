Black Pearl Digital Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Aktienkurs von Net Digital verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,36 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 12,72 Prozent, was einer Underperformance von -25,08 Prozent für Net Digital entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 7,95 Prozent im letzten Jahr, wobei Net Digital 20,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Net Digital mit 0 Prozent 22,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Software" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 22 Prozent auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird bei der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Net Digital liegt aktuell bei 43,24 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,25, dass Net Digital auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Net Digital-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Net Digital festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was dazu führt, dass die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.