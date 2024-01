Black Pearl Digital Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Net Digital liegt bei 18,32, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 33,94 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Net Digital in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung. Die Intensität der Diskussionen rund um eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird über Net Digital nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "neutral" Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Net Digital eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 23,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 23 Prozent in der Branche "Software" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "schlecht" Bewertung.

Der Aktienkurs von Net Digital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,36 Prozent erzielt, was 21,69 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 15,67 Prozent, und Net Digital liegt derzeit 28,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "schlecht" bewertet.

