Black Pearl Digital Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Net Digital beträgt 92,68, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 66,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Software"-Branche hat Net Digital in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,57 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 5,42 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,99 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,11 Prozent im letzten Jahr, Net Digital hingegen lag 34,68 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung bei Net Digital insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Net Digital durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das aufgrund des RSI, der Branchenvergleiche und der Anleger-Stimmung zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.