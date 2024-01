Black Pearl Digital Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Net Digital hat inzwischen einen Kurs von 4,6 EUR, was einem Plus von 9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies lässt die kurzfristige Einschätzung als "Gut" erscheinen. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -4,76 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Net Digital festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Net Digital mit einer Rendite von -18,26 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,46 Prozent, wobei Net Digital mit 30,72 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die derzeitige Dividendenpolitik von Net Digital weist niedrigere Dividenden im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche auf. Der Unterschied beträgt 22,85 Prozentpunkte (0 % gegenüber 22,85 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.