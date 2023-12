Black Pearl Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Black Pearl Capital wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Black Pearl Capital-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie für diesen Zeitraum ein "Neutral"-Rating. Insgesamt bekommt Black Pearl Capital also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Black Pearl Capital verläuft derzeit bei 0,05 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 0,041 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,04 EUR angenommen, was einer Differenz von +2,5 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die aktuelle Dividendenrendite für Black Pearl Capital beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,83 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,63) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Black Pearl Capital eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet hat Black Pearl Capital langfristig eine mittlere Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Black Pearl-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Black Pearl jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Black Pearl-Analyse.

Black Pearl: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...