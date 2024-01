Black Pearl Aktie: Abwarten

Die Stimmung unter den Anlegern bei Black Pearl Capital ist neutral, wie aus Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen aufgegriffen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Black Pearl Capital eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" ist die durchschnittliche Dividendenrendite bei 5 Prozent. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Black Pearl Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,05 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0405 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -19 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,25 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Black Pearl Capital liegt bei 72,73 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Black Pearl Capital für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.