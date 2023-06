Black Knight Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Black Knight, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.06.2023, 08:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 57.31 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Black Knight entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 53,17 und liegt mit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 230,37. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Black Knight auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Black Knight-Aktie ein Durchschnitt von 60,33 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 57,31 USD (-5,01 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (55,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Black Knight-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Black Knight erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für Black Knight liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Black Knight vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 63 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (57,31 USD) könnte die Aktie damit um 9,93 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Black Knight-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.