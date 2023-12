Die Black Iron-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Black Iron-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (45,45) bestätigt auch hier eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Black Iron im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,75 Prozent erzielt, was 7,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,55 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Black Iron ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,99 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 321, kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich eine negative Differenz von -3,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0, was auf eine weniger attraktive Dividendenpolitik hinweist.