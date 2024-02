Black Iron Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Black Iron hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,61 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Black Iron eine Underperformance von -8,64 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -22,61 Prozent im letzten Jahr, und Black Iron lag 8,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Black Iron. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren zur Einschätzung einer Aktie spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Aktie von Black Iron eine übliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Black Iron eine "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Black Iron mittlerweile auf 0,07 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,05 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -28,57 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,06 CAD, somit ist die Aktie mit -16,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls "Schlecht". Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.